الطيران الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت اطراف القنطرة ومرجعيون والغندورية وحاريص

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدد من القرى لا سيما على أطراف القنطرة ومرجعيون والغندوربة فرون ، وكانت الطائرات اغارت قبل قليل على اطراف بلدة حاريص".

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