هيئة البث الإسرائيلية: اندلاع حرائق في 15 موقعا بالجولان والجليل جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان

افادت هيئة البث الإسرائيلية عن "اندلاع حرائق في 15 موقعا بالجولان والجليل جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان". هذا وافادت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في أكثر من 25 مستوطنة في الجولان وسهل الحولة والجليل الأعلى.

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