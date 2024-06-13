كنعان التقى بري: لن نقبل بفرض أمر واقع على اللبنانيين والمودعين وهو شطب الأموال

أشار النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى "اننا نسمع عن قوانين وخطط ومشاريع تطرح بالاعلام يميناً ويساراً. وهذه الزيارة لتأكيد كرئيس لجنة مال وبرلماني ومواطن لبناني، أنه لا يمكن التعاطي بخفّة بموضوع له علاقة بكل المواطنين اللبنانيين هنا وفي الخارج وله علاقة باستعادة الثقة بلبنان، عنيت بذلك مسألة معالجة الودائع وما يسمى بالانتظام المالي"، مشيرا الى ان |الانتظام المالي يجب ان يكون جدّياً ومبنياً على وقائع، لذلك، هناك عدة إجراءات مطلوبة من الدولة اللبنانية والحكومة وهي واضحة بالنسبة للتدقيق بموجودات المصارف وعائدات وموجودات الدولة اللبنانية، لمعرفة الإمكانات، وكيف سيتم توزيع الالتزامات على مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية، وليس الخسائر كما يدّعي البعض. فلليوم لا يمكن الحديث عن خسارة الناس والمصارف شغالة والدولة شغالة، وليس هناك من افلاس".

وأكد كنعان "ضرورة إزالة التناقض والذهاب قدماً لتطوير الفكرة التي توصلنا اليها نتيجة نضال كبير قمنا به في لجنة المال والموازنة وهو عدم القبول بفرض أمر واقع على اللبنانيين والمودعين وهو شطب الأموال. ليكن ذلك واضحاً، وقد كان موضع نقاش وتفاهم مع دولة الرئيس".

أضاف كنعان "في المسألة الوطنية، لا السياسية. هل يعقل أن نبقى نتحاور ونتبادر للبحث في جنس الملائكة؟. فرئاسة الجمهورية مسألة أساسية تشكّل مفتاحاً لكل الحلول ولعمل المؤسسات واستعادة الثقة بلبنان والقرار لمؤسساته الدستورية. وانتخاب الرئيس يجب أن يعطى كل الاهتمام اللازم من قبل جميع النواب وهي أساسية. فلا يعتقد أحد أنه يمكن تجاوز انتخاب رئيس للجمهورية بأي شكل من الأشكال بأي ملف من الملفات المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية. لذلك كان هناك بحث بعدة نقاط وأمور وتشاركنا مع بري بهذه الأفكار وان شاء الله سيكون لها تابعاً في وقت قريب جداً".