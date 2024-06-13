نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي تأكيده انه "نسعى إلى منع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة"، مشيرا الى انه "نشعر بالقلق الشديد حيال التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول أميركي: نسعى إلى منع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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