إعلام إسرائيلي: إطلاق سرب مسيرات من لبنان تجاه مستوطنات الشمال وسقوط إصابتين في كتسرين جنوب الجولان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إطلاق سرب مسيرات من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال". كذلك أعلنت نجمة داود الحمراء، عن "سقوط إصابتين في كتسرين جنوب الجولان جراء القصف الصاروخي العنيف". كذلك أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 25 مستوطنة في الجولان السوري المحتل وسهل الحولة والجليل الأعلى ولم تتوقف حتى الآن".

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