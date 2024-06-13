الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في هذه الأثناء على علو منخفض فوق بيروت وعدد من المناطق

يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في هذه الأثناء على علو منخفض فوق بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. كما جدد الطيران الحربي الاسرائيلي تحليقه بشكل مكثف فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

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