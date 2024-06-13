الخطيب: الازمة في لبنان هي السياسية وليست طائفية والخروج منها رهن اتفاق السياسيين

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال لقائه الشيخ هلال سلام على رأس وفد علمائي في زيارة تعارفية، الى أن "الخروج من الأزمة السياسية في لبنان رهن اتفاق السياسيين، فالازمة سياسية وليست طائفية، وعلى علماء الدين من مختلف الطوائف الدفع باتجاه التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيداً لتشكيل حكومة تعالج المشاكل والازمات".

وأكد الخطيب، أن "التمايز في الانتماء الديني لا يعطي امتيازاً لشخص على آخر، فالمعيار الوطني هو الكفاءة والقيام بالمسؤولية الوطنية التي تخدم مصالح الوطن وشعبه".

وشدد على أن "التنوع المذهبي والطائفي في لبنان يجسد رسالة لبنان كوطن للتعايش المشترك بين مكوناته الطائفية والمذهبية"، مشيراً الى أن "استكمال تطبيق اتفاق الطائف يمهد الى قيام دولة المواطنة التي تحفظ المواطنين والطوائف".

ودعا الخطيب اللبنانيين الى "تجسيد ثقافة المواطنة والأخوة في تعاطيهم في ما بينهم وتضامنهم الوطني وعيشهم المشترك".