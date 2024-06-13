أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مديرية الخزينة السير بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحادات البلديات من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 01/01/2018 لغاية 31/12/2022، وذلك بعدما ورودت اليوم من وزارة الداخلية والبلديات الجداول المفصلة التي تبين المبالغ التي يتوجب دفعها لكل بلدية سنداً للقرار المشترك الذي سبق أن وقعه وزيرا المالية والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية أوعز الى مديرية الخزينة البدء بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحاداتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.