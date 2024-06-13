إجتماع وزاري عاجل في إسرائيل لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي عقد إجتماع عاجل الأحد المقبل، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسري، ومناقشة التصعيد على الجبهة الشمالية .

إجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأحد المقبل لبحث صفقة تبادل الأسري

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يجتمع الأحد المقبل، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية ومفاوضات صفقة تبادل الأسري، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القناة.

يذكر أن أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تواصل القتال في منطقة رفح، فيما "قصفت طائرات حربية موقع إطلاق قذائف صاروخية كان يحتوي على قذائف جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".

وقال الجيش في بيان: "تواصل قوات الفرقة 162 العمل في منطقة رفح حيث واصلت القوات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عمليات المداهمة وعثرت على وسائل قتالية وقضت على مسلحين في اشتباكات وجها لوجه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال للفرقة 99 تواصل العمل في وسط القطاع وقضت في الساعات الأخيرة على أكثر من عشرة مسلحين من بينهم مسلح شارك في هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفا: "خلال الساعات الأخيرة قصفت طائرات سلاح الجو ودمرت أكثر من 45 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة ومن بينها مباني عسكرية وخلايا مسلحة ومنصات صاروخية وفتحات أنفاق وبنى تحتية أخرى. كما قصفت طائرات حربية يوم أمس في منطقة رفح موقع إطلاق احتوى على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".





المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة : يجب التزام الهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية

حث المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ اليوم /الخميس/ جميع الأطراف على الالتزام بالهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وقال قنغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول قضية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" -" إن الأولوية في هذه اللحظة هي أن تتحلى جميع الأطراف بالهدوء وتمارس ضبط النفس وتتصرف وتتحدث بشكل مدروس"، مشددا على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

وأعرب عن أسفه لقرار مجلس الأمن التركيز على قضايا حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع الحساس بالفعل، مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بوضوح على أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية إزاء صون السلم والأمن الدوليين