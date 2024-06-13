توفير أمصال للدغ الثعابين وعقر الحيوانات.. صحة الوادي الجديد تستعد لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية، لافتًا إلى توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب - الثعبان - عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وكشف وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشؤون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

ووجه هشام، الأجهزة التنفيذية المختصة بمديرية الصحة بتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية بالإضافة إلى المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلاً على ثلاجات حفظ اللحوم وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها، وكذلك المرور على المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى استمرار العمل في قطاعات (الحوكمة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.