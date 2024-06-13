بالأرقام.. الحد الأدنى للقبول للثانوية العامة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، والذي يتيح الفرصة ل٥٠ ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالي: إدارة الخارجة التعليمية 235 درجة فأكتر، إدارة الداخلة التعليمية 236 درجة فأكثر، إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجة فأكثر، إدارة بلاط التعليمية 210 درجة فأكثر، إدارة باريس التعليمية 220 درجة فأكثر.

أكد الزملوط، في بيان له، أن القرار جاء من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع في حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.