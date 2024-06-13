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وزير الدفاع الأمريكي: إذا وقعت أوكرانيا تحت سيطرة بوتين ستقع أوروبا أيضًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن دفعة الدعم الجديدة ستؤمن لأوكرانيا مركبات مدرعة وذخائر و"سنتصدى للعدوان الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكد أوستن أن توفير أنظمة الدفاع الجوي أولوية لأوكرانيا، معربا عن ترحيب الولايات المتحدة بدعم الأصدقاء لها ضد العدوان الروسي.

وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقا للمساعدة الأمنية لأوكرانيا على المدى الطويل، مؤكدا أنه في حال وقعت أوكرانيا تحت سيطرة بوتين ستقع أوروبا أيضا وستتشجع روسيا على تهديد دول أخرى.

وأمس الأربعاء، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا غدا.

وأكد سوليفان على أنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها لردع أي عدوان مستقبلا، مشددا على أن أمن أوكرانيا مهم وحاسم لأمن أوروبا والولايات المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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