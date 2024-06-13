شن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الرابعة الا ربعا من عصر اليوم عدوانا جويا حيث شن 3 غارات مستهدفا نهر يحمر الشقيف لجهة دير سريان. وادت الغارة الاسرائيلية التي استهدفت محيط القطراني الى نشوب حريق كبير في جبل بوراشد في منطقة جزين.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 غارات اسرائيلية استهدفت نهر يحمر الشقيف لجهة دير سريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.