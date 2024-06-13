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ترأس مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار، اجتماعاً موسعاً، ضمّ رؤساء المراكز الإقليمية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية حيث أعطاهم توجيهاته للبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كافة الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين في ظل ارتفاع مؤشر خطر اندلاع الحرائق نتيجة الكتل الهوائية الحارة التي تسيطر على لبنان.
كما أكد على ضرورة التقيد بالتعاميم الصادرة عن الإدارة لجهة الإلتزام بالدوام والحفاظ على الجهوزية التامة سيّما بعد أن نال المتطوعون المثبتون حقوقهم المادية المشروعة للاسراع في تلبية نداءات المواطنين وحماية الثروة الحرجية من خطر الحرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر العميد خطار أعطى توجيهاته لرفع الجهوزية إلى حدّها الأقصى استعداداً لمواجهة خطر الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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