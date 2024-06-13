أبو حيدر التقى سقلاوي واشاد بجهود "الريجي" لمكافحة التهريب والمنتجات المزوّرة

التقى رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي في مقر الإدارة في الحدث المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر الذي أثنى على جهود "الريجي" لمكافحة التهريب والمنتجات المزوّرة، مشيداً بخطواتها الفاعلة في هذا الصدد.

وبحث سقلاوي مع أبو حيدر خلال الاجتماع الذي حضره المدير المالي وائل درغام ومديرة الجودة مريم حريري مسائل تتعلق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد و"الريجي" لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المنتجات في السوق المحلية. وأكد ابو حيدر أهمية استمرار هذه الجهود والتعاون الوثيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وشكر سقلاوي لأبو حيدر دعمه المستمر للمؤسسة، مؤكداً التزام "الريجي" مواصلة "العمل بجدّ لمكافحة التهريب والتزوير وحماية الاقتصاد الوطني". وأكد أن "هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق أفضل النتائج".