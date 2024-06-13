شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ثورة 30 يونيو ساهمت فى بناء دولة حديثة وعصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن المصريين سطروا أمام العالم أجمع ملحمة وطنية جديدة في ثورة 30 يونيو، وأكدت إرادتهم الحرة فى اختيار مستقبلهم وإصرارهم على تقرير مصيرهم بأيديهم، وذلك هو ما عهدناه من الشعب المصرى العظيم وحرصه على التعبير عن إرادته وإعلانها أمام الجميع بوحدة الصف المصرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وذلك يعود بما حققته من آمال وطموحات المواطن المصرى فى التخلص من ظلمات الجماعة الإرهابية وإنقاذ مصر من الضياع، متابعا:" ثورة شعبية بحماية الجيش المصرى، للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنطلق مصر بعد ذلك وعلى مدار 11 عام إلى مسار التنمية والعمران بإنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات.

وأشار عضو النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق أمام تغييرات واسعة على كافة الأصعدة، فخلال الفترة الأخيرة شهدت مصر تغييرات واسعة النطاق، وساهمت 30 يونيو في بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من فرض نفسها على خريطة التطور التي يشهدها العالم، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية، قائلا:" ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري، ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات".