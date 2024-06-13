شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى لعب دورا كبيرا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ساهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر ونجح ككيان غير حكومى وأحد منظمات المجتمع المدنى المصرى في تحفيز باقى المنظمات والجمعيات الأخرى على تغير سياساتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأجندتهم بما يتفق وأولويات واحتياجات المجتمع والوطن بما يسهم ويعظم دور المجتمع المدنى كشريك الدولة والوطن فى تحقيق جهود التنمية.

وأكدت "أنيس" في تصريح خاص لليوم السابع، أن التحالف الوطني قدم مبادرات عديدة اهتمت بالارتقاء بالأسرة المصرية وتقديم الدعم الغذائي والمادي والصحى وغيرها من الخدمات التي احدث فارق في حياة الفئات البسيطة الأولى بالرعاية.

ونوهت أن التحالف الوطنى لعب دورًا كبيرًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.