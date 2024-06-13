شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": ثورة 30 يونيو كشفت المعدن الأصيل للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن ذكرى 30 يونيو تؤكد عن وعي ملايين المصريين وإدراكهم بحجم المخاطر التي كانت تحيط بوطنهم خلال هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، والتي جاءت كاشفة عن معدن هذا الشعب الأصيل الذى يضع وطنه ومصلحته فوق أى اعتبار.

وأوضح "الفيومي"، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ذكرى ثورة 30 يونيو هي ذكرى لإرادة الشعب المصرى، الذين خرجوا رافضين خطة جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على زمام الحكم، وإشاعة الفوضى وتحقيق مصالح وأغراض سياسية، على حساب وطن بأكلمه، فقد نجحت تلك الثورة في انهاء حكم الإخوان ووضع كلمة النهاية لهذه الجماعة الذى اعتادت على العنف والتدمير والفوضى من أجل تحقيق مخططاتهم.



وأكد أن ثورة 30 يونيو برهنت على قوة المصريين وعن وعي الملايين، وعن رفض كل مصري اختطاف وطنه فقد استردت تلك الثورة مصر من جديد، منوهًا أن هذه الثورة انحازت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة لدعوات الشعب الذى رفض جماعة إرهابية أرادت الدخول بمصر في نفق مظلم، والقضاء على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية.