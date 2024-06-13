باسيل: الحوار المطروح لن يكون عُرفًا والبديل عن المسار التوافقي هو مواجهة شاملة للتصدي للفراغ

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي في ختام جولته التشاورية الرئاسية، إلى "أنّنا وجدنا فرصة فرضها التوافق على العنوان الرئيسي اي مبدأ التشاور للتوافق والا الانتخاب... وعلى هذا الاساس وبالتنسيق مع القائمين بتحركات اخرى كاللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال... قمنا بهذه الخطوة من دون ان نحمل مبادرة".

ولفت إلى "أنّنا انطلقنا من بكركي ثم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي نبني معه علاقة ايجابية لصالح البلد وليس على حسابه وانطلقنا معه من ان لا احد يمكنه كسر احد، واتفقنا على ان الاولوية للتوافق قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد"، مركّزًا على أنّ "الضمانة تكون بأن من يحضر الحوار يلتزم بعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، وان تكون فترة التشاور محدودة وان تكون الجلسات متتالية بدورات متتالية للوصول الى نتيجة".

وأوضح باسيل أن "بالنسبة لتحويل الحوار عرفا قبل انتخاب اي رئيس، فهناك استعداد عند بري والجميع بأن نعلن جميعا انه ليس كذلك وان هناك ظرفا استثنائيا يقتضي انتخاب الرئيس".