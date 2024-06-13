المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل سترد بقوة على جميع اعتداءات حزب الله

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ديفيد منسر، أن "إسرائيل سترد بقوة على جميع اعتداءات "حزب الله" بعد أن أطلق وابلا من الصواريخ باتجاه اسرائيل خلال اليومين الماضيين".

واشار منسر خلال مؤتمر صحافي، الى ان "إسرائيل سترد بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله". وأضاف "ستعيد إسرائيل إرساء الأمن على حدودنا الشمالية سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك".