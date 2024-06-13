زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة أغارت على بنى تحتيّة لـ"حزب الله" في منطقة دير سريان في ​جنوب لبنان​". وأشار في تصريح، إلى أنّ "بخصوص الإنذارات الّتي تمّ نفعيلها في تمام السّاعة 16:36 و16:53 في هضبة ​الجولان​، فقد تمّ اعتراض ثلاثة أهداف جوّيّة تمّ رصدها، والحادث انتهى"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تفعيل الإنذار في مشارف حرمون خشية سقوط شظايا عمليّة الاعتراض".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: قصف بنى تحتية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان واعتراض 3 أهداف جوية تم رصدها بالجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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