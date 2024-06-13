كاميرون: عقوباتنا تحرم بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل صندوق الحرب الخاص به

اعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن "عقوباتنا تحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل صندوق الحرب الخاص به". وأكد أن "بريطانيا ومجموعة السبع تقف إلى جانب أوكرانيا بشكل لا لبس فيه".

وفي وقت سابقن لفت الى أنه "لن يتم استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي إذا سحبت روسيا قواتها من أراضي تعتبرها أوكرانيا تابعة لها"، مشيرا الى أن "بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا في 13حزيران، وهي تهدف إلى منع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا الاتحادية".

وأكد أننا "سنعلن عن عقوبات كبيرة على الأفراد والشركات، ولكن الأهم من ذلك أنها لا تقتصر على الشركات العاملة في بريطانيا أو أوروبا. نحن نستهدف الشركات في جميع أنحاء العالم في محاولة لتحديد أين تأتي المنتجات المستخدمة لدعم آلة الحرب الروسية".