حمية بحث مع فياض في شؤون إنمائية مناطقية في حاصبيا والمنطقة الحدودية وفيما يتعلق بصيانة الطرقات

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع النائب علي فياض ورئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، في شؤون إنمائية مناطقية في قضاء حاصبيا والمنطقة الحدودية عموما، لا سيما فيما يتعلق منها بصيانة الطرقات في هذه المناطق.
وأكد حمية أن "حاصبيا ومعها المنطقة الحدودية، تعد اليوم من المناطق التي لابد من إيلائها عناية واهتماما خاصا من قبل مختلف إدارات الدولة اللبنانية، ومن بينها بالتأكيد وزارة الأشغال العامة والنقل"، مشيرا إلى أن "التوجيهات قد أعطيت للكشف تباعا على الطرق الأساسية فيها، وذلك للعمل على إعداد ملفاتها وإنجاز إجراءاتها الإدارية المتعلقة بها، وفقا للإعتمادات المتوافرة".
بدوره فياض، لفت إلى أن "خطوته اليوم تجاه وزارة الأشغال العامة والنقل، تندرج في سياق العمل المستمر والمتواصل مع مختلف إدارات الدولة اللبنانية ، لضرورة إيلاء المناطق الحدودية اهتماما خاصا ومضاعفا، ولاسيما في ظل الظروف التي تمر بها اليوم".
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