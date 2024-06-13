فيديو.. جنود الاحتلال يحولون مسجد معبر رفح الفلسطيني إلى مطبخ

الشارقة - اميمة ياسر - أظهر مقطع فيديو جنودًا إسرائيليين على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وقد انتشروا فيه وحولوا مسجدا إلى مطبخ.

وبين المقطع المتداول على مواقع التواصل، تحويل مسجد المعبر إلى مطبخ من قبل الجنود، فيما انتشرت دبابات ومدرعات في باحاته الخارجية.

وتتصاعد الانتقادات الدولية التي تطالب إسرائيل بفتح المعبر والسماح بسفر المرضى وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي بات يعاني من خطر المجاعة.

وفي مايو الماضي اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة، وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.

وتزعم إسرائيل أن السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ستقضي على قدرة حماس الرئيسية وتمنع استمرار حكمها لقطاع غزة.