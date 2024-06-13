مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش الليلة التصعيد في الشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب سيجتمع الليلة بتشكيلة جديدة لمناقشة التصعيد في الشمال في ظل التصعيد مع حزب الله اللبناني.

كان حزب الله أعلن في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا، بصواريخ الكاتيوشا والفلق والمسيّرات الانقضاضية، 9 ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس، مناطق جنوبية عدة.

وقال "حزب الله" في بيانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل".

وأضاف البيان " بالتزامن شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة داوود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة".