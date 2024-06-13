تحرش لفظيًا وجسديًا بسيدة.. الحبس 6 أشهر لسائق "أوبر" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق "أوبر" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية دول أجنبية أثناء استقلالها السيارة في منطقة الجمرك.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار إمام محمد الصيرفي، والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

ترجع وقائع القضية رقم 3400 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما رصد ضباط المباحث الجنائية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتهم سائق "أوبر" بالقيام بأعمال إباحية بالإشارة وخدش الحياء خلال استقلالها السيارة خاصته بدائرة القسم.

ووفقًا لمقطع الفيديو اتهمت سيدة تدعي "ن.ح.م" وتحمل جنسية إحدي الدول الأجنبية المدعو "أ.م.ع" سائق أثناء استقلالها سيارة المتهم عن طريق تطبيق أوبر تحرش لفظيًا بها ولامس ساقها.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وما ورد بالمقطع المصور، وأنه أثناء تواجد المجني عليها بالبلاد طلبت سيارة لتوصيلها إلى أحد الأماكن وارتكاب المتهم المذكور الواقعة.

وباستدعاء المتهم ومواجهته بالمقطع المصور، اعترف في التحقيقات بصحته وبقيامه بالتحرش اللفظي بالمجني عليها وملامسة ساقها بقصد التحرش الجنسي، بعد قام بملامسة ساقها، والتعرض لها بالقول والإشارة في مكان عام .

وكشفت التحقيقات من الدليل الفني من خلال إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين المتهم وصور الشخص الظاهر بمقطعي الفيديو على الذاكرة الإلكترونية تبين اتفاقها في الشكل العام والقياسات البيومترية.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.