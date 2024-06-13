سويسرا تعلن عن هجمات قرصنة إلكترونية قبل قمة أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ)

أعلن المركز السويسري الوطني للأمن السيبراني تعرض مواقع إلكترونية حكومية لهجمات قبل أيام من عقد قمة سلام أوكرانية، من المقرر أن تستضيفها سويسرا مطلع الأسبوع المقبل.

وتعرضت مواقع حكومية ومواقع منظمات مرتبطة بالقمة لهجمات قطع الخدمة عن طريق إغراقها بالطلبات.

وقال المركز السويسري للأمن السيبراني في بيان: "إن الهجمات كانت متوقعة ويفترض أنها مرتبطة بالقمة. وأسفرت عن انقطاعات بسيطة في إطار الحجم المقبول المحدد. ولم يتأثر عمل الوحدات المتضررة كثيرا."

ومن المتوقع أن يحضر القمة التي ستنعقد في منتجع بورجنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن نحو 40 حاكم دولة ورئيس حكومة، فضلا عن وفود من 90 دولة ومنظمة.

ولم تتم دعوة روسيا ورفضت القمة باعتبارها دعاية غربية، ورفضت الصين الدعوة، وتهدف القمة إلى تمهيد الطريق أمام قمة سلام لاحقة بمشاركة روسية، كما ستناقش الأمن الغذائي والأمن النووي.