شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: تنسيقية شباب الأحزاب واحدة من أهم الكيانات التنظيمية الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، مضيفا أن التنسيقية واحدة من أهم الكيانات التنظيمية الشبابية، والتي تبلورت على خليفة المشروع الوطني الديموقراطي ، والذي يمثل بدوره محور رئيسي لنضال الحركة الشبابية والطلابية المصرية عبر قرن من الزمان.

وأضاف سيد عبد العال في تصريحات له، أن التنسيقية تميزت من حيث النشأة بارتباط قوي بالنضال الوطني الديمقراطي للشعب المصري من أجل الحياة الكريمة والحقوق السياسية وضد الاستبداد والفساد والطائفية، متابعا :"والمشترك بينهم هو تجربة عملية نضالية من أجل هذه الأهداف رغم التنوع الاجتماعي والفكري والثقافي وتفاوت الخبرات التنظيمية الا أنهم قد نجحوا في تحديد المشترك النضالي بينهم وهو "شعارت ثورتي 25 يناير و30يونيو " كبرنامج عمل سياسي سلمي".

وأشار سيد عبد العال الى أنه يمكن أن نرصد تلك الرؤية في الممارسة العملية بالبرلمان بغرفتيه ،حيث شكلت هذه الأهداف اساس موقفهم المؤيد والمعارض لما تطرحه الحكومة ومن جانب آخر انحيازهم الكامل للمشروع التنموي "السياسي والاجتماعي" والذي يقوده الرئيس السيسي منذ 2014.

