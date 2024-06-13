الحلبي: الإمتحانات الرسمية واحدة لكل المرشحين في لبنان وتم إعداد العدة لها وستجرى في الموعد المحدد

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال اجتماع مع مديرة مكتب لبنان في الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية كاترين بونو، أن "الإمتحانات الرسمية واحدة لكل المرشحين في لبنان، وقد تم إعداد العدة لها وستجرى في الموعد المحدد لها ابتداء من 29 الحالي".

من جهتها، لفتت بونو الى "متابعة فريق العمل مشاريع التعاون مع وزارة التربية"، مؤكدة "أهمية الإلتزام والانخراط في عملية النهوض التربوي من جانب الوزير وكل فريق العمل في الوزارة، بناء على الأولويات"، مشيرة إلى "نجاح الوزير في تحريك الموارد المالية من الخزينة اللبنانية لدعم انتاجية المعلمين".

في سياق منفصل، استقبل الحلبي لجنة تمثل المتعاقدين في الأساسي والثانوي ضمت حسين سعد ومنتهى فواز.

ونقلت اللجنة لوزير التربية "استعداد المتعاقدين للامتحانات الرسمية، وشكرهم له على كل الإنجازات التي تحققت للمتعاقدين وهي تتم للمرة الأولى في تاريخ التعاقد في لبنان".

من جهته، أكد الحلبي "دور الأساتذة المتعاقدين في النهوض بالتعليم الرسمي على غرار زملائهم في الملاك"، مشيرا الى "سعيه لتأمين الإنتاجية لأشهر الصيف"، معربا عن تقديره "لانخراطهم جميعا في ورشة الامتحانات الرسمية لتتويج العام الدراسي بالشهادة الرسمية".