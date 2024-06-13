"حزب الله": نفذنا هجومَين جويَين بسربَين من ‏المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة ميشار وثكنة كاتسافيا

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وفي إطار الردّ على ‏الاغتيال ‏الّذي نفّذه العدو في بلدة جويّا، شنّ مجاهدو القوّة الجويّة في المقاومة الإسلاميّة وللمرّة الثّانية هذا اليوم، ‏هجومًا جوّيًّا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار؛ مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقّية ‏في داخلها"، مشيرًا إلى أنّ "بالتّزامن، شنّ المجاهدون وللمرّة الثّانية أيضًا، هجومًا جوّيًّا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ، وأصابوا أهدافهم بدقّة".‏

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