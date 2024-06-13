انضمام مدينة زحلة إلى "مبادرة مدن صفر نفايات" بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

انضمت مدينة زحلة الى "مبادرة مدن صفر نفايات- Zero Waste City Initiative"، التابعة لاتفاقية بازل "Basel Convention"، التي انطلقت بدعم من برنامج الامم المتحدة للبيئة "UNEP"، وذلك بعد أنّ وقّع الطلب رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل اسعد زغيب، بسعي من منسّقة المبادرة ريما سعادة الترك.

وبمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات، الذي يقع في 30 آذار من كلّ سنة، وخلال اللقاء العالمي الذي جرى عبر تطبيق "Zoom"، قدّمت الترك باسم البلديّة، عرضاً مصوّراً باللغة الانجليزية عن مشروع ادارة النفايات الصلبة في مدينة زحلة.

في هذا السياق، وبدعوةٍ من المراكز الإقليميّة لاتفاقيّة "بازل" في مصر والصين، شاركت الترك ممثّلةً زغيب، في المؤتمر العالمي التاسع عشر لإدارة النفايات والتكنولوجيا الذي انعقد في مدينة هانغزو في الصين من 18 الى 21 ايّار 2024، والذي حمل شعار"تحقيق التآزر في الحد من انبعاثات التلوث وانبعاثات الكربون مع بناء مدن خالية من النفايات بشكل مشترك".

وقدّمت الترك خلال المؤتمر، عرضاً مفصّلاً عن مدينة زحلة ونشاطات البلديّة ورئيسها، وخاصّة مشروع ادارة النفايات الصلبة في مدينة زحلة.

حضر المؤتمر أكثر من ألف مشارك من الدول الاطراف لاتفاقيتي بازل وستوكهولم، وممثلو الجهّات الرسميّة والمجتمع المدني، بينهم أكثر من 300 خبير متميّز ، 250 من ممثلي شركات و50 جهة مشاركة في المعرض، وضمّ المؤتمر اكثر من 50 جلسة فرعيّة موازية.

في هذا الاطار، عبّرت الترك خلال لقاء خاص مع رئيس المؤتمر Jinhui Li، عن "شكرها لضمّ مدينة زحلة الى مبادرة مدن صفر نفايات".

يشار الى ان "مبادرة مدن صفر نفايات" تهدف الى إجراءات مستدامة للتغلب على التلوث بالنفايات.