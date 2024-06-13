جريحان جراء انحراف سيارتهما على طريق الضنية- طرابلس محلة البياض

أُصيب شخصان بجروح ورضوض، إثر انحراف سيّارتهما من نوع "رابيد" في محلّة البياض، على الطّريق العام الّتي تربط ​الضنية​ بمدينة طرابلس.

وقام فريقان إسعافيّان تابعان لجهاز الطّوارئ والإغاثة، بالعمل على إسعاف ونقل المصابَين إلى "مركز العائلة الطبّي" في زغرتا ومستشفى طرابلس الحكومي، لتلقّي العلاج اللّازم.