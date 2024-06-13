جريحان جراء انحراف سيارتهما على طريق الضنية- طرابلس محلة البياض

أُصيب شخصان بجروح ورضوض، إثر انحراف سيّارتهما من نوع "رابيد" في محلّة البياض، على الطّريق العام الّتي تربط الضنية بمدينة طرابلس.
وقام فريقان إسعافيّان تابعان لجهاز الطّوارئ والإغاثة، بالعمل على إسعاف ونقل المصابَين إلى "مركز العائلة الطبّي" في زغرتا ومستشفى طرابلس الحكومي، لتلقّي العلاج اللّازم.
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