وزير الزراعة التقى السفير الألماني وأكد استمرار التنسيق لما فيه مصلحة الأمن الغذائي

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، السّفير الألماني كورت جورج شتوكل، على رأس وفد من السّفارة. وتمّ خلال اللّقاء، البحث في المشاريع والهبات الّتي تقدّمها ​ألمانيا​ من خلال البنك الألماني للتّنمية ومنظّمة "GIZ".

وشرح الحاج حسن للسّفير الألماني كيفيّة تنفيذ المشاريع والشّراكات الموجودة بين ألمانيا و​وزارة الزراعة​، من قبل منظمة "الفاو" أو الـ"UNDP" وغيرهما من المنظّمات. وأكّد "الاستمرار في التّنسيق لما فيه مصلحة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في ​لبنان​، واستدامة ​القطاع الزراعي​"، معلنًا أنّ "الوزارة و"GIZ" في طور توقيع مذكرة تفاهم زراعيّة".