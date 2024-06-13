وزير الزراعة التقى السفير الألماني وأكد استمرار التنسيق لما فيه مصلحة الأمن الغذائي

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، السّفير الألماني كورت جورج شتوكل، على رأس وفد من السّفارة. وتمّ خلال اللّقاء، البحث في المشاريع والهبات الّتي تقدّمها ألمانيا من خلال البنك الألماني للتّنمية ومنظّمة "GIZ".
وشرح الحاج حسن للسّفير الألماني كيفيّة تنفيذ المشاريع والشّراكات الموجودة بين ألمانيا ووزارة الزراعة، من قبل منظمة "الفاو" أو الـ"UNDP" وغيرهما من المنظّمات. وأكّد "الاستمرار في التّنسيق لما فيه مصلحة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان، واستدامة القطاع الزراعي"، معلنًا أنّ "الوزارة و"GIZ" في طور توقيع مذكرة تفاهم زراعيّة".
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