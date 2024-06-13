"حزب الله": استهداف موقع رويسة القرن وتدمير آلية عسكرية عند مثلث يوشع وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وبعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو الصّهيوني، وعند وصول آليّة عسكريّة من نوع "هامر" إلى مثلّث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 5:30 من بعد ظهر اليوم الخميس، بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة؛ ما أدّى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 5:50 من بعد ظهر اليوم، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابة مباشرة".