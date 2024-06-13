"حزب الله": استهداف موقع رويسة القرن وتدمير آلية عسكرية عند مثلث يوشع وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وبعد رصد وترقّب لقوّات العدو الصّهيوني، وعند وصول آليّة عسكريّة من نوع "هامر" إلى مثلّث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 5:30 من بعد ظهر اليوم الخميس، بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة؛ ما أدّى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 5:50 من بعد ظهر اليوم، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابة مباشرة".
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