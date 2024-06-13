رئيس الوزراء الإسباني: ندعو جميع الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة

اشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الى أن "بلاده تدعو جميع الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة"، مشيرا إلى أن "هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع".

وأكد سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسبانيا، أن "مدريد تبذل قصارى جهدها لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة".

بدوره، وصف أردوغان قرار إسبانيا بالاعتراف بفلسطين بأنه "مهم"، داعيا "الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو مدريد". وأشار إلى أن "البلدين سيواصلان العمل معا لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بشكل كبير منذ بدء التصعيد في غزة. وفي 27 ايار، وردا على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين وسلسلة من التصريحات المناهضة لإسرائيل الصادرة عن مسؤولين في مدريد، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة دبلوماسية أمرت فيها القنصلية الإسبانية في القدس بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية اعتبارا من 1 حزيران.