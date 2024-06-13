جيش الاحتلال يعلن إصابة جنود نتيجة تعرض شمال البلاد لقذيفة مضادة للدروع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديان من جيش الدفاع بجروح متوسطة وطفيفة، نتيجة تعرض منطقة في شمال البلاد لإصابة قذيفة مضادة للدروع.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم نقل الجندييْن لتلقي العلاج الطبي في المستشفى .

حزب الله يستهدف نقطة تموضع للاحتلال في وادي يرؤون بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏



