اخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنود نتيجة تعرض شمال البلاد لقذيفة مضادة للدروع

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديان من جيش الدفاع بجروح متوسطة وطفيفة، نتيجة تعرض منطقة في شمال البلاد لإصابة قذيفة مضادة للدروع.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم نقل الجندييْن لتلقي العلاج الطبي في المستشفى .

 

حزب الله يستهدف نقطة تموضع للاحتلال في وادي يرؤون بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏


 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا