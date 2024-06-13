أول تعليق من السكة الحديد بشأن قطار أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض قطار أبو النمرس لعطل فني.

وأوضحت الهيئة، أنه أثناء مسير قطار رقم ١٦٤ اكسبريس ثالثة تهوية ديناميكية من الإسكندرية/ أسوان بالجرار رقم ٢٥٤٤ ما بين محطتى أبوالنمرس/ طموه تلاحظ لمراقب برج أبوالنمرس رباط بالبوجي للعربة الأخيرة من القطار وتنبه على الفور على السائق بالوقوف والمرور على القطار وتصريف العربة وتم ذلك وتم استئناف المسير مرة أخرى والقطار بحالة جيدة وبدون أي ملاحظات.

وأهابت الهيئة القوميه لسكك حديد مصر بوسائل الاعلام المختلفه بتحرى الدقه فيما يتم نشره من أخبار وعدم تلقي الأخبار إلا من المصادر الرسميه بالهيئة وذلك تجنبًا لاشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وقال مصدر مطلع بالسكة الحديد، إن الأدخنة التي تصاعدت من القطار ناتجة عن تفريغ هواء الفرامل في عدد من العربات.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أنه على الفور تم إيقاف القطار والتعامل مع المشكلة، وتم استعادة المسير في أسرع وقت.