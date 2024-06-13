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لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

ونشرت وكالة الأنباء "واس" الخميس، أن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان وعدد من المسؤولين كانوا في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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