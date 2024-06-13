أوهمه دجال بالكنز الكبير.. مصرع شاب في بئر أسفل منزله بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

لقي شاب مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة عشش سلطان بقرية الجمهورية بمركز طامية في الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بوفاة عمر محمد حسان (30 عامًا)، المقيم بقرية الجمهورية، أثناء محاولته التنقيب عن الآثار أسفل منزله.

شُكل فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، والرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، وتحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم. كشفت التحريات أن أحد الدجالين أوهم الشاب بوجود كنز أثري أسفل منزله، مما دفعه للاستعانة بأصدقائه للحفر، لكن البئر انهار عليه ما أدى لوفاته في الحال.

تمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد محمد ماجد، من انتشال جثة الشاب بعد ساعات من محاولة رفع الأنقاض من داخل البئر، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي. أخطرت نيابة طامية لتولي التحقيقات برئاسة أحمد زغلول.