شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب حقوق الإنسان: التنسيقية أول نواة للحوار والتوافق الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة بخالص التهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، مؤكداً أنها أيقونة العمل الشبابي الحزبى والسياسي الذى أحدث حراك شبابى مؤهل أضاف الى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كوادر ناجحه.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان، أن التنسيقية أول نواه للحوار والتوافق الوطنى مع تنوع الأيدولوجيات، متابعا:" ضخ شباب يجمعهم حب الوطن، نتطلع الى مزيد من النجاحات لتمكين الشباب من خلال تجرّبه سياسيه متفرده ،نهنىء أنفسنا وشبابها والقائمين على العمل بها ونقول لهم (سيروا على بركه الله) لاستكمال الجمهورية الجديدة".

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة على تأسيسها، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وأكدت التنسيقية في بيانها، أنه خلال السنوات الـ 6 عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

وأضاف البيان، أن التنسيقية قدمت نموذجاً ناجحاً للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالاً للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب.

وتعهدت التنسيقية ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.

