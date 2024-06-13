مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث التصعيد على الحدود الشمالية

يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء اليوم لبحث التصعيد على الحدود الشمالية، وذلك تزامنا مع تكثيف "حزب الله" هجماته على مواقع إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مجلس الحرب سيجتمع الليلة بتشكيلة جديدة لمناقشة التصعيد في الشمال".

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والمسيرات استهدف فيه عددا من الأهداف الإسرائيلية العسكرية، على رأسها قاعدة "ميشار" وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات.

وقال الحزب في بيان أن ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني وردا على عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل، مؤكدا أن "الهجمات أصابت أهدافها بدقة".

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول 2023، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.