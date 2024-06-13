الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديَين نتيجة تعرض منطقة في شمال البلاد لقذيفة مضادة للدروع

أفاد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، بـ"إصابة جنديَين من الجيش بجروح متوسّطة وطفيفة، نتيجة تعرّض منطقة في شمال البلاد لقذيفة مضادّة للدّروع"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ نقل الجنديَّين لتلقّي العلاج الطبّي في المستشفى".

في سياق متّصل، زعم أنّ "على مدار الأسبوعَين الماضيَين، تمّ إجراء سلسلة تمارين على مستوى الألوية العسكريّة، تدرّبت خلالها القوّات للتّعامل مع سيناريوهات حربيّة مختلفة في الجبهة الشّماليّة، حيث وصلت قوّات اللّواء 4 للتّمرين بعد فترة قتال في قطاع غزة، بينما وصلت قوّات اللّواء 226 (لواء المظليّين الشّمالي) بعد استكمال فترة الأعمال الدّفاعيّة على الحدود الشّماليّة".

وأوضح أدرعي أنّ "التّمرين حاكى سيناريوهات قتاليّة على مستويات مختلفة، مع التّركيز على الحركة في مناطق وعرة والتّقدّم في محاور جبليّة، وتفعيل النّيران بوتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة".