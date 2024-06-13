اعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، "مقتل 42 شخصا في هجوم جديد في منطقة بيني بشرق الكونغو، نسب الى متمردين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية".

واوضح الحاكم الإداري لمنطقة لوبيرو، آلن كيويوا ميتيلا، لوكالة فرانس برس إنه "تم العثور على 42 جثة بعد الهجوم". وكانت السلطات المحلية اشارت في وقت سابق الى مقتل أكثر من 25 شخصا في الهجوم.