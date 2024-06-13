اعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، "مقتل 42 شخصا في هجوم جديد في منطقة بيني بشرق الكونغو، نسب الى متمردين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية".
واوضح الحاكم الإداري لمنطقة لوبيرو، آلن كيويوا ميتيلا، لوكالة فرانس برس إنه "تم العثور على 42 جثة بعد الهجوم". وكانت السلطات المحلية اشارت في وقت سابق الى مقتل أكثر من 25 شخصا في الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 42 شخصا في هجوم جديد في منطقة بيني بشرق الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.