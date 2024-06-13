شولتس: مجموعة السبع تدعو حماس الى الموافقة على خطة وقف النار في غزة

رحب المستشار الالماني أولاف شولتس بما اعتبره "اتفاقا تاريخيا تم التوصل اليه في قمة مجموعة السبع في شأن استخدام الدول الغربية للأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا".
ورأى شولتس على هامش القمة التي تعقد في جنوب ايطاليا أن "هذا الاتفاق يشكل قاعدة لتتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاج اليه في مستقبل قريب، على صعيد الأسلحة وأيضا على صعيد الاستثمارات في إعادة الاعمار"، مضيفا أنه "اشارة واضحة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تؤكد تضامن الغربيين مع كييف".
كما لفت الى ان "مجموعة السبع تدعو حماس الى الموافقة على خطة وقف النار في غزة".
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