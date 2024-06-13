الأب نصر: خوفنا أن يكون الامتحان الموحّد في هذه الظروف التي نعيشها توطئة لشئ لا أحد يريده

سأل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر، "لماذا لا نريد أن نسمع صرخة تلامذة الجنوب؟"، لافتا الى ان "خوفنا أن يكون الامتحان الموحّد في هذه الظروف التي نعيشها توطئة لشئ لا أحد يريده".

وأكد في حديث للـ"LBCI"، اننا "حريصون على مستوى الشهادة الرسمية"، مشيرا الى اننا "نخشى ان يكون الامتحان الموحد تمهيد لضربة كبيرة للقطاع التربوي". وسأل "كيف يمكن ان نمتحن طالبين بين من تابع العام الدراسي بطريقة كاملة ومن لم يتمكن في الجنوب من اكماله، وبالتالي اقترحت أن يخضع الأخير لتدبير خاص".