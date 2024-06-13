الأحمد التقي وفدًا من "عصبة الأنصار" وتأكيد الحفاظ على الأمن والاستقرار بمخيم عين الحلوة

التقى عضو اللّجنتَين التّنفيذيّة لـ"منظّمة التّحرير الفلسطينيّة" والمركزيّة لحركة "فتح" ​عزام الأحمد​، بحضور السّفير الفلسطيني لدى لبنان ​أشرف دبور​، وأمين سرّ "فتح" وفصائل المنظّمة فتحي أبو العردات، ومدير هيئة التّنظيم والإدارة في لبنان العميد حسن سالم، وعضو قيادة فصائل المنظّمة عدنان يوسف، وفدًا من "​عصبة الأنصار​".

وذكر المكتب الإعلامي للسّفارة الفلسطينيّة، إلى أنّه "جرى استعراض لآخر التطوّرات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، والعدوان الإسرائيلي المستمر، وحرب الإبادة بحقّ أبناء شعبنا في ​قطاع غزة​ والضفّة الغربيّة ومدينة القدس، والتأكيد على ضرورة تفعيل تدخّل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيًّا على شعبنا، وممارسة الضّغط على كيان الاحتلال لإدخال المساعدات الإغاثيّة والطبيّة لأبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ "المجتمعين وجّهوا تحيّة فخر واعتزاز لشعبنا الفلسطيني، على صموده وبسالته في مواجهة العدوان وآلة القتل الإسرائيليّة، مؤكّدين حتميّة انتصار شعبنا على الاحتلال وزواله، وأنّ التحرّكات الشّعبيّة والدّوليّة المؤيّدة، واعترافات الدّول المتتالية بالدّولة الفلسطينيّة، وتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بأغلبيّة ساحقة على أحقيّة دولة فلسطين للعضويّة الكاملة في الأمم المتّحدة وحقّه في تقرير المصير؛ هو انتصار للحقّ الفلسطيني".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنّه "جرى بحث الأوضاع في ​مخيم عين الحلوة​، والتّأكيد على أنّ الحفاظ على أمن واستقرار المخيّم والجوار ثابت من الثّوابت الوطنيّة الفلسطينيّة ومسؤوليّة وطنيّة مشتركة، وعلى رفض أيّ مشاريع وأجندات تستهدف مخيّماتنا وتجمّعاتنا".