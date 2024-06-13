القصف الإسرائيلي أشعل حرائق واسعة في أحراج يارون وقطمون وصولًا إلى رميش

أدّى القصف الإسرائيلي بالقذائف الحارقة والفوسفوريّة اليوم وليل أمس، على أحراج بلدة ​يارون​ وقطمون عند أطراف ​رميش​ في قضاء بنت جبيل، إلى إشعال حرائق واسعة أتت على مساحات كبيرة من الأحراج وأشجار الزيتون.

وامتدّت النّيران إلى أطراف بلدة رميش، حيث عمل الدفاع المدني وعدد من أهالي البلدة على إخمادها، بعدما وصلت إلى مشارف منازلهم وأتت على المزروعات وأشجار الزيتون، وتسبّبت بخسائر فادحة بالأشجار المثمرة والصنوبر والسنديان.