قوى الأمن: توقيف مواطنَين لبيعهما طيورًا محظّر بيعها دوليًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامة، أنّ "بناءً على شكوى من إحدى الجمعيّات البيئيّة مقدَّمة لدى الشّعبة، بحقّ أحد المواطنين الّذي يقوم ببيع الطّيور المهاجرة المحظر بيعها دوليًّا، الّتي تلعب دورًا كبيرًا في التّوازن البيئي، ونتيجةً للمتابعة الفوريّة من قِبَل مفرزة استقصاء الجنوب، أوقفت الأخيرة مواطنًا يقوم ببيع طيرَين من البجع "Pelicans" في مدينة صيدا، وتمّ تسليمه مع الطّيرَين الى فصيلة صيدا، حيث أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتمّ تسليم الطّيرَين إلى الجمعيّة الّتي تختص بالشّأن البيئي؛ بغية إعادتها الى الطّبيعة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً على شكوى من إحدى الجمعيّات البيئيّة مقدّمة أيضًا لدى شعبة العلاقات العامّة، حول قيام المدعو: "م. غ." (من مواليد عام 2000، لبناني) بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، لطيور الهدهد والبوم وغيرها من الطّيور، وعرضها للبيع، ومن خلال المتابعة الفوريّة، تمكّن عناصر مخفر برقايل التّابع لفصيلة مشمش في وحدة الدّرك الإقليمي، من التّوصّل إلى تحديد مكان محلّه المعدّ لبيع الطيور في بلدة القرقف؛ حيث انتقلت دوريّة من المخفر وضبطت داخل المحل طائرَين من نوع "بوم" و"باشق".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "المدعو (م. غ.) استُدعي إلى مركز الفصيلة، حيث صرّح أنّه يقوم بعرض فيديوهات لطيور على مواقع التّواصل الاجتماعي بغية بيعها"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وتمّ تسليم الطّائرين إلى إحدى الجمعيّات المعنيّة، ليتمّ رعايتها وإطلاقها من جديد، والتّحقيق لا يزال جاريًا بإشراف القضاء المُختص".

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