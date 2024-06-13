طرابلسي: لجنة الامتحانات اقترحت تصميم امتحانات تمكّن التلامذة الاختيار بشكل أن لا نظلم أي مجموعة من التلامذة

اشار مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي، الى ان "لجنة الامتحانات اقترحت تصميم امتحانات تمكّن التلامذة الاختيار بشكل أن لا نظلم أي مجموعة من التلامذة".
واكد في حديث للـ"LBCI"، أن "الشهادة اللبنانية يجب أن تكون موحّدة والامتحانات ستصمم بطريقة تسمح للتلاميذ باختيار الانسب لهم من دون ظلمهم".
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