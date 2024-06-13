لافروف : أساليب إسرائيل ضد حماس غير مقبولة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، اليوم الثلاثاء ، 11 يونيو 2024 ، أن الأساليب التي تستخدمها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة أمر "غير مقبول".

ووصف لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية ، وضع القطاع بأنه "مأساوي"، قائلًا: "الأساليب التي تتبعها إسرائيل ضد حماس غير مقبولة".

وأردف: "قتل 37 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، وأصيب قرابة 100 ألف شخص، بالتأكيد هذا أمر لا يمكن قبوله، ويجب إيقاف هذه العملية فورًا ونؤيد وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل عاجل للمشاكل الإنسانية الخطيرة".

وأضاف: "دون توقف أو تأخير، لا بد من تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية التي ستواصل وجودها في سلام مع إسرائيل والدول المجاورة".

وانطلق الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية أمس الاثنين، ويُختتم الثلاثاء بمشاركة مصر والإمارات المنضمتين إلى المجموعة حديثا.

و"بريكس" تكتل أسس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.

المصدر : وكالات